Військові в Мексиці застрелили вісім бандитів на броньовику

Не менше восьми людей загинули в результаті бою між військовими злочинцями в мексиканському штаті Сіналоа, повідомляє в суботу місцева влада, повідомляє РИА Новости.

За наявною інформацією, підрозділи морської піхоти і армії здійснювали планову інспекцію місцевості, коли на них було скоєно напад. У результаті виниклої перестрілки були вбиті вісім злочинців, втрат серед військових немає.

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На місці бою вилучені кілька автомобілів, у тому числі броньований, вогнепальну зброю та боєприпаси. Убиті бандити були одягнені точно в таку ж форму, як і мексиканські військові.