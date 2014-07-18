Парламент Грузії одностайно ратифікував Угоду з ЄС

Як повідомляє Новини-Грузія, за ратифікацію Угоди про асоціацію з ЄС, невід'ємною частиною якої є угода про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, одностайно проголосували 123 депутати, які пройшли реєстрацію, зі 150 представлених у парламенті Грузії.

Угоду про асоціацію Грузії з ЄС було підписано 27 червня у Брюсселі. Тоді ж угоди підписали Україна та Молдова.