Італійська фірма припинила спільну з Росією розробку малого підводного човна S-1000

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на генерального директора ВАТ "ЦКБ "Рубін" Ігоря Вільніта.

"На жаль, із-за певної політичної ситуації реалізація цього проекту поки припинена", - сказав він.

Вільніт нагадав, що російські й італійські фахівці розробили здешевлений проект корабля S-1000, оснащений закордонним обладнанням, але без російського ракетного комплексу Club (експортний аналог "Калібру") і супутньої йому радіоелектроніки.

Читайте такожПрезидент Литви: санкції до Росії повинні бути застосовані, інакше «Путін піде далі»"У першому півріччі має відбутися чергове засідання російсько-італійської робочої групи, але на прохання Італії воно перенесено на невизначений термін", - сказав гендиректор ЦКБ "Рубін".

Спільний проект з розробки малого неатомного підводного човна був запущений італійською фірмою "Фінкант'єрі" та ЦКБ МТ "Рубін" в 2004 році. S-1000 розрахована на експлуатацію в тропічних умовах, серед островів, переважно на мілководді. В основі концепції - висока бойова ефективність, простота в експлуатації і невисока вартість. Екіпаж човна - 16 осіб плюс шість бійців спецпідрозділів. Довжина - 56,2 м, зовнішній діаметр міцного корпусу - 5,5 м, водотоннажність в підводному положенні - близько 1100 тонн, максимальна глибина занурення - понад 250 м, максимальна швидкість ходу - понад 14 вузлів.