Гаазький суд зобов`язав Росію сплатити акціонерам ЮКОСа $50 млрд компенсацій

Відповідне рішення винесено у понеділок Гаазьким арбітражним судом. "Арбітражні суди (розглядалося 3 справи) одноголосно ухвалили, що Російська Федерація вжила заходи, еквівалентні ефекту експропріації інвестицій позивачів у ЮКОСа, і, таким чином, порушила ст. 13 (1) Договору Енергетичної хартії. В результаті, Росії наказано виплатити збиток у якості компенсації заявникам”, - сказано в повідомленні Гаазького арбітражу.

Арбітраж зазначає, що суди розглянули 3 випадки, пов'язані з колишніми акціонерами ВАТ НК ЮКОС ("ЮКОС") та Російською Федерацією.

Нагадаємо, співвласником та головою ЮКОСа був Михайло Ходорковський, якого російський суд визнав винним у шахрайстві та інших злочинах і засудив на термін до 10 років та 10 місяців позбавлення волі. Організація "Міжнародна амністія" присвоїла йому та його колезі Платону Лебедєву статус "заручників совісті". 10 листопада 2013 року Михайло Ходорковський, не визнавши своєї вини та провівши у в’язниці більше 10 років, написав президенту Росії Володимиру Путіну листа про помилування за сімейними обставинами, після чого був звільнений 20 грудня того ж року.

Це рішення серйозно вдарить по Росії, яка зараз стикається з міжнародними санкціями з боку США та ЄС через свою дестабілізуючу роль в Україні та у зв’язку зі збитим літаком Boeing-777.