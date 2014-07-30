Великобританія готується до можливої епідемії лихоманки Ебола

Уряд Великобританії сьогодні проведе екстрену зустріч, на якій обговорить загрозу поширення смертельного вірусу Ебола на території країни.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Independent, в міністерстві закордонних справ Великобританії вважають, що загроза поширення вже існує. Хоча поки що не було зафіксовано жодного випадку зараження серед британців.

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Міністр закордонних справ Філіп Хаммонд повідомив, що зустрінеться зі спеціальним комітетом "Кобра", щоб обговорити дії у разі поширення Еболи, яка вже вбила 670 осіб в Західній Африці.

"Випадків зараження серед британців поки немає, проте це реальна загроза, на яку ми повинні відреагувати", - пояснив міністр.