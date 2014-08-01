В Нагірному Карабасі зростає напруга, загинули декілька військових

Як пише видання 1news.az, збройні сили Азербайджану запобігли атакам ЗС Вірменії на позиції Національної армії Азербайджану на різних напрямках лінії зіткнення військ.

Число загиблих азербайджанських солдатів зросло до дев'яти, ще п'ятеро були поранені під час зіткнень з вірменськими військовими. Сили Вірменії також зазнали втрат.

Баку заявляє, що вірменські групи диверсантів вночі спробували прорватися на територію Азербайджану.

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