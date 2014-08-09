ЄС компенсує країнам-членам збиток від російських санкцій - посол ЄС в Москві

Про це в інтерв'ю телеканалу Дождь заявив посол ЄС в Москві Вігаудас Ушацкас.

За його словами, Росія і Євросоюз здатні нормалізувати відносини, сприяючи деескалації конфлікту в Україні.

"Ми всі зацікавлені в хороших відносинах з Росією. За сприяння Росії ми могли б допомогти вирішити важливі питання щодо стабілізації ситуаціїв Україні та налагодити відносини між такими важливими і природними партнерами, як Росія і Європейський союз", - заявив Ушацкас.

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При цьому він наголосив, що йому невідомо, чи зможуть російські компанії закуповувати європейські товари в країнах Митного союзу. Також він уточнив, що названа 7 серпня цифра в 12 мільярдів євро - це загальна сума товарообігу продуктів Росії та ЄС, а не можливі втрати від введення Росією заборони на постачання продовольства з європейських країн. За його словами, наразіпроводиться аналіз того, як сильно Євросоюз постраждає від продовольчого ембарго.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Москва оголосила про повну заборону на поставки яловичини, свинини, овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн Євросоюзу, Австралії, Канади, Норвегії та США. Заборона імпорту продуктів стала відповіддю Москви країнам, які ввели санкції проти РФ.