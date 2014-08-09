Росія мститься не Євросоюзу, а своїм громадянам - президент Литви

Про це повідомляє NR Baltija.

"Потрібно вести себе спокійно і знати, що в найближчому часі наш сусід не буде вести більш логічно та дотримуватися міжнародних правил. Ми повинні навчитися жити з цим", - заявила вона в ефірі Литовського радіо. За її словами, Литву ці заборони торкнуться незначно. "В тому чи іншому бізнесі буде часткова втрата прибутку, але я не передбачаю ймовірних банкрутств. Найбільше це позначиться на перевізників, а всі інші точно впораються. Ми готові шукати можливості надання допомоги бізнесу", - підкреслила президент.

"Найголовніше, що ця реакція спрямована здебільшого проти жителів Росії. Якщо в Литві деякий бізнес втратить частину прибутку, але не збанкрутує, то в Росії це торкнеться безпосередньо російського споживача. Адже мова йде про заборону продуктів харчування ззовні, особливо з Європейського союзу. У росіян скоротиться можливість вибору через зниження конкуренції. Імовірність того, що ціни на продукти харчування підуть вгору велика", - зазначила Грібаускайте.

Читайте такожЄС може відповісти на заборону Росією імпорту європейської продукції

Президент дала зрозуміти, що бажаючи помститися Заходу, Кремль покарав насамперед своїх жителів. Грібаускайте нагадала, що Литва вже проходила таку блокаду і у неї є досвід, як з цим впоратись.

"Крім того, ми теж не ликом шиті, у нас є фонди - близько 200 млн. літів - на заохочення експорту. І так як ці заходи поширюються на весь Європейський союз, то і відповідні заходи будуть обговорюватися спільно. Цілком ймовірно, що бюджет Європи частково допоможе нам компенсувати втрати", - сказала президент Литви Даля Грібаускайте.