Радник голови меджлісу звернеться до суду щодо заборони на в'їзд до окупованого Криму
Ісмет Юксель є громадянином Туреччини, який 20 років тому повернувся на історичну Батьківщину, до Криму.
Радник голови меджлісу, генеральний координатор агентства «Кримські новини» (QHA) Ісмет Юксель планує звернутися до уряду Туреччини, поданим якої він є, з приводузаборони на в'їзд в Крим.
Про це сайту Крым.Реалии повідомила дружина Ісмета, Гаяна Юксель.
За її словами, Ісмет Юксель вже повідомив турецьке консульство та посольство про сформовану ситуацію і в подальшому планує звернутися в різні міжнародні інстанції і суди.
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«Коли Ісмету заборонили в'їзд, нам сказали: «Ви можете їхати, а він нехай пішки повертається в Україну». Ми почали запитувати, на якій підставі йому забороняють в'їзд, відповідь була така: «Ми виконавці, а рішення ухвалила ФСБ Росії, і наше завдання вас тільки повідомити». Принесли «повідомлення», яке Ісмет категорично відмовився підписувати, вони не видали цей папір, не дали можливості її відксерокопіювати», - зазначила Гаяна Юксель.
Також дружина громадського діяча повідомила, що Ісмет Юксель є громадянином Туреччини, який 20 років тому повернувся на історичну Батьківщину, в Крим і на території півострова перебував згідно безстрокового виду на проживання.
Як повідомлялося, 9 серпня на адміністративному кордоні між Україною і Кримом Ісмета Юкселя не пропустили на територію півострова і оголосили заборону на в'їзд на територію Росії на п'ять років.
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Ісмет Юксель - громадський діяч, ініціатор і керівник багатьох гуманітарних проектів, в тому числі дитячих і молодіжних, реалізованих у Криму за сприяння кримськотатарської діаспори Туреччини, радник голови Меджлісу кримськотатарського народу з питань взаємовідносин з Туреччиною. Він також є засновником одного з найбільших в Криму інформагентств - агентства «Кримські новини» (QHA). Його дружина Гаяна Юксель є генеральним директором QHA і членом Меджлісу кримськотатарського народу.
Раніше заборона на в'їзд в Крим була пред'явлена лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та голови Меджлісу Рефату Чубарову.