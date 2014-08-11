Ізраїль і ХАМАС погодилися на нове перемир'я
Ізраїль і ХАМАС прийняли посередницьку пропозицію Єгипту щодо 72-годинного припинення вогню
Домовленість була досягнута у Каїрі за участю представників палестинської сторони, повідомляє Еspreso.tv.
За повідомленням ізраїльської сторони, Тель-Авів відправить своїх представників до Каїру для участі у переговорах з палестинцями, якщо перемир'я розпочнеться 11 серпня.
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Палестинська сторона погодилася на нове припинення вогню у Смузі Гази, яке має розпочатися опівночі 10 серпня.
Раніше, 10 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу заявив, що його уряд не сяде за стіл переговорів у Каїрі, допоки не припиняться ракетні обстріли Ізраїлю з боку Смуги Гази.
З початку операції Ізраїлю у Смузі Гази загинуло близько двох тисяч палестинців, більшість цивільні. За цей час загинули і 67 ізраїльтян, здебільшого солдатів.