Ізраїль і ХАМАС погодилися на нове перемир'я

Домовленість була досягнута у Каїрі за участю представників палестинської сторони, повідомляє Еspreso.tv.

За повідомленням ізраїльської сторони, Тель-Авів відправить своїх представників до Каїру для участі у переговорах з палестинцями, якщо перемир'я розпочнеться 11 серпня.

Читайте такожПісля нових обстрілів Ізраїль відмовився від переговорів про мир з ХАМАС

Палестинська сторона погодилася на нове припинення вогню у Смузі Гази, яке має розпочатися опівночі 10 серпня.

Раніше, 10 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу заявив, що його уряд не сяде за стіл переговорів у Каїрі, допоки не припиняться ракетні обстріли Ізраїлю з боку Смуги Гази.

З початку операції Ізраїлю у Смузі Гази загинуло близько двох тисяч палестинців, більшість цивільні. За цей час загинули і 67 ізраїльтян, здебільшого солдатів.