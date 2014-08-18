Захист від санкцій РФ: У Євросоюзі безкоштовно роздадуть продукти, якими знехтувала Росія

Ближчим часом Європейська комісія введе в дію комплекс заходів для захисту ринку сільськогосподарських товарів від російських санкцій.

Про це повідомив 18 серпня в спеціальній заяві комісар ЄС з сільського господарства Дачіан Чолош, передає Європейська правда.

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"Починаючи від сьогодні я ініціюю надзвичайні заходи, які дозволять скоротити пропозицію на ринку плодово-овочевої продукції. Всі виробники вказаних продуктів матимуть право застосовувати ці заходи", - заявив комісар, додавши, що ініціатива ЄС дозволить запобігти різкому падінню цін на внутрішньому ринку.

Отже, Євросоюз має викупити надлишкову пропозицію тих овочів та фруктів, які швидко псуються. Ці продукти згодом будуть розповсюджуватися безкоштовно. Як правило така продукція лишається в ЄС та потрапляє до незаможних верств населення.

Речник Єврокомісії Роджер Уайт додатково повідомив журналістів, що надзвичайні заходи почнуть діяти від 18 серпня та триватимуть до кінця листопада.

Перелік товарних найменувань, що підпадають під заходи, включатиме помідори, цвітну капусту, гриби, виноград, огірки та інші сезонні культури, для яких немає варіантів зберігання та постачання на альтернативні ринки.

Як повідомляв УНІАН, до листопада на підтримку виробників буде спрямовано 125 млн євро, як повідомив сьогодні у Брюсселі Роджер Уейт.

Поточна ситуація на ринку ЄС для всіх продуктів буде обговорюватися цієї п'ятниці у Брюсселі.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

Перший етап санкцій було введено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму. 7 серпня Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.