КПРФ хоче повернути Росію до "нормальних часів Андропова"

Про це розповів заступник голови комітету Держдуми з конституційного законодавства і державного будівництва Вадим Соловйов в інтерв'ю російському виданню Lenta.ru.

На його думку, сучасній російської молоді бракує патріотичного виховання.

Читайте такожПутін вважає, що у Росії вкрали перемогу в Першій світовій війні"Школи у нас сьогодні перетворилися на освітні установи, де вчителі вичитують свої години з предмета і на цьому все закінчується. Немає ніякої позакласної роботи. Немає політінформацій, ні зустрічей з ветеранами, немає тимурівського руху", - сказав Соловйов.

Також депутат вважає, що "нічого поганого не буде, якщо ми візьмемо все хороше з СРСР, а хорошого там було багато. Більше, ніж поганого".

"Ми не хочемо повертатися у той страшний період (часи Горбачова - ред.). Хочемо повернутися в нормальний час. До Андропова, до Брежнєва", - закінчив інтерв'ю Соловйов.