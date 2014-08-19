Африканський банк розвитку виділив 60 млн доларів країнам, де зафіксували Ебола

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Президент АБР Дональд Каберука сказав, що відповідні кошти будуть виділені з бюджету банку і спрямовані урядам чотирьох країн: Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Нігерії. За словами Каберука, ці гроші будуть спрямовані на оплату роботи медичного персоналу, а також закупівлю необхідного обладнання.

«Епідемія Ебола - це не лише наслідок кризи системи громадської охорони здоров'я, але також і економічної кризи, яка впливаэ на багато сфер», - заявив Каберука пыд час прес-конференції, що відбулася у вівторок в Абіджані (Кот-Д'Івуар).

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