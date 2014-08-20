Хмарочос у Варшаві підсвітили кольорами українського прапора

Як повідомляє hromadske.tv, про це сказав активіст Українського клубу з Кракова Ярко Подворский з посиланням на офіційну відповідь чиновників.

«Сьогодні отримали офіційну відповідь на наш запит і з радістю хочемо Вас поінформувати, що з 22 по 25 серпня Палац Культури і Науки у Варшаві буде підсвічено кольорами українського прапора з нагоди Дня Незалежності України!», - зазначив він.

Відбудеться це за підтримки польського Євромайдану та фонду Відкритий діалог.

Як повідомляв УНІАН, поліція порушила кримінальну справу за статтею «вандалізм» за прапор України на висотці на Котельницькій набережній у центрі Москви, затримано чотирьох «жителів» російської столиці.

Нагадаємо, 20 серпня вранці невідомі встановили прапор України на висотній будівлі на Котельницькій набережній у Москві.

Читайте такожУ суботу в центрі Києва розгорнуть величезний синьо-жовтий прапор і створять живий ланцюгТакож ЗМІ повідомляють, що кілька молодих людей із альпіністським спорядженням, які можуть бути причетні до появи синьо-жовтого прапора на висотній будівлі, нібито доставлені в ВВС "Таганський".

"Прапор демонтовано, рятувальники завершили роботу", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що полотнище передано представникам правоохоронних органів, які знаходяться біля будівлі.

Невідомим особам, які пробралися на пофарбований у жовтий колір шпиль висотки, також вдалося пофарбувати зірку, що вінчає будівлю, у синій колір.