Армія Швеції підвищила рівень готовності у зв'язку з подіями в Україні

Про це повідомляється в короткому повідомленні на сайті оборонного відомства, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У зв'язку з серйозним характером подій в Україні збройні сили (Швеції), серед іншого, підвищили рівень готовності генерального штабу і активізували збір розвідувальних даних. Завдання штабу полягає в тому, щоб проаналізувати необхідність приведення боєготовності, майбутніх навчань та іншої діяльності у відповідність з обстановкою", - вказується в повідомленні.

Читайте такожШвеція і Фінляндія вирішили налагодити тісну співпрацю з НАТО

У понеділок, 1 вересня, Швеція візьме участь у планових міжнародних морських навчаннях Northern Coast у Фінляндії.