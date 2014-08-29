Армія Швеції підвищила рівень готовності у зв'язку з подіями в Україні
22:07, 29 серпня 2014Світ
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Генштаб ЗС Швеції підвищив рівень готовності і активізував збір розвідданих.
Армія Швеції підвищила рівень готовності у зв'язку з подіями в Україні / Правда.if.ua
Про це повідомляється в короткому повідомленні на сайті оборонного відомства, повідомляє ИТАР-ТАСС.
"У зв'язку з серйозним характером подій в Україні збройні сили (Швеції), серед іншого, підвищили рівень готовності генерального штабу і активізували збір розвідувальних даних. Завдання штабу полягає в тому, щоб проаналізувати необхідність приведення боєготовності, майбутніх навчань та іншої діяльності у відповідність з обстановкою", - вказується в повідомленні.
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