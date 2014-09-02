У Росії формують "антимайданні дружини"

Дружина повинна складатися з 10 чоловік з «десятником», він повинен бути безпосередньо задіяний на координацію зі штатним співробітником правоохоронної системи РФ. Число десятків і ступінь залучення їх у конкретних місцях буде визначатися правоохоронними структурами, - йдеться у листах глави Антимайданної ради і президента фонду підтримки ветеранів «Отрада» на ім'я призначених Росією керівників Криму Сергія Аксьонова та Севастополя Сергія Меняйла.

Листи були відправлені усім главам регіонів, території яких межують з Україною, а також главам регіонів центральної Росії. В першу чергу дружини почнуть свою роботу в цих суб'єктах, а в перспективі - по всій країні.

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До складу дружин увійдуть ветерани правоохоронних органів.

Як пишуть «Известия», дружини почнуть свою роботу вже з вересня.

Експерти оцінюють появу дружин неоднозначно, застерігаючи організаторів від перегинів.