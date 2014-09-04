Помер відомий литовський актор Донатас Баніоніс

"Я тільки що про це дізнався, їду в Вільнюс. Можу лише сказати, що він помер у лікарні. Два дні тому з ним трапився інсульт", - сказав син актора Раймундас Баніоніс, передає Газета.ru.

Шість років тому після смерті дружини актору був встановлений кардіостимулятор. Його здоров'я почало різко погіршуватися на початку липня, він скаржився на проблеми з серцем. 17 липня Донатас Баніоніс переніс клінічну смерть.

Донатас Баніоніс знявся більш ніж у 50 фільмах. Серед найбільш відомих його робіт "Ніхто не хотів помирати" (1965), "Соляріс" (1972), "Втеча містера Мак-Кінлі" (1975).