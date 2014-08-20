Від лихоманки Ебола померли 1350 людей - ВООЗ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яку цитує агентство Рейтер.

За даними агентства, всього за два дні, з 17 по 18 серпня, відразу в трьох країнах західноафриканського регіону: Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї було зареєстровано 106 нових смертей, спровокованих вірусом Ебола. Про це стало відомо сьогодні з поширеної заяви ВООЗ. За цей же час, як повідомляється, кількість нових випадків зараження збільшилася на 221.

Читайте такожКенія закриває кордони з Гвінеєю, Ліберією і Сьєрра-Леоне з-за спалаху Еболи - ЗМІРаніше повідомлялося про 1145 померлих і про 2127 випадків зараження.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини, а також внаслідок контактів з предметами, які були забруднені від зараженої людини. Раніше США доставили в Ліберії партію експериментальної вакцини ZMapp від лихоманки Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього існує не більше 10-12 доз цієї вакцини.