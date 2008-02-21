Люксембург визнав незалежність Косово

Люксембург став дев`ятою країною Євросоюзу, що визнала незалежність Косово, повідомляє AFP.

Окрім Люксембурга, в ЄС незалежне Косово визнали: Албанія, Австрія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Норвегія, передає Лента.ру.

Відділення Косово від Сербії також схвалили США, Туреччина, Австралія і Афганістан.

Супротивниками створення держави Косово в ЄС є: Іспанія, Кіпр, Словаччина і Румунія. Крім того, різко проти виступають Китай і Росія.

Відмовилися визнати рішення парламенту Косово про незалежність також Грузія, Шрі-Ланка, В`єтнам і, природно, Сербія.