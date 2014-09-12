Міністр оборони Латвії пообіцяв стріляти в "зелених чоловічків"

Про це повідомляє Дождь з посиланням на журнал Ir.

"Якщо буде потрібно, ми застрелимо цих "зелених чоловічків". Але поки вони поводяться мирно, з ними працюватимуть Поліція безпеки і Держполіція", - сказав міністр.

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Однак Вейоніс не пояснив, кого мав на увазі під "зеленими чоловічками".

Як відзначає Postimees, швидше за все, мова йшла про воєнні формування, аналогічні загонам Донецької та Луганської "народних республік".