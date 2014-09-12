Міністр оборони Латвії пообіцяв стріляти в "зелених чоловічків"
01:17, 12 вересня 2014Світ
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Глава Міноборони Латвії Раймонд Вейоніс заявив, що країна готова протистояти будь-яким озброєним людям без розпізнавальних знаків, якщо вони з'являться на території республіки.
Міністр оборони Латвії пообіцяв стріляти в "зелених чоловічків" Фото Міноборони РФ
Про це повідомляє Дождь з посиланням на журнал Ir.
"Якщо буде потрібно, ми застрелимо цих "зелених чоловічків". Але поки вони поводяться мирно, з ними працюватимуть Поліція безпеки і Держполіція", - сказав міністр.
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Однак Вейоніс не пояснив, кого мав на увазі під "зеленими чоловічками".
Як відзначає Postimees, швидше за все, мова йшла про воєнні формування, аналогічні загонам Донецької та Луганської "народних республік".
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