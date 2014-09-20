На узбережжі Середземного моря у Ізраїлі створили «ланцюг миру»

Про це повідомляє VIDIA з посиланням на прес-службу Посольста України в Ізраїлі.

«Ізраїльтяни – вихідці з України та з інших країн колишнього Радянського Союзу, місцеві мешканці та всі небайдужі з плакатами, українською та ізраїльською символікою об’єдналися у живий ланцюг. Таким чином учасники намагалися привернути увагу міжнародної спільноти до подій на сході Україні, закликали світових лідерів зупинити агресивну політику РФ щодо України та зберегти мир не лише на Європейському континенті, але й в усьому світі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві провели Марш миру (фото, відео)

В знак пам’яті про численні жертви в зоні АТО серед українських військових та мирного населення, учасники акції запалили свічки.

«Марш за мир в усьому світі» («Worldwide peace march») відбувся також на півночі Ізраїлю, в Хайфі, біля Бахайських садів.

Ініціаторами і організаторами акції виступили активісти з групи «Israel supports Ukraine» та громадської організації«Israeli friends of Ukraine».

Працівники Посольства України на чолі з Послом Геннадієм Надоленко приєдналися до маршу миру в Тель-Авіві.