У Росії визнали терористами організаторів маршу за федералізацію Кубані

18:22, 27 вересня 2014
Світ
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У Росії троє краснодарців - Дар'я Полюдова, В'ячеслав Мартинов і Петро Любченков - потрапили у Федеральний список екстремістів і терористів.

Троє організаторів маршу, що так і не відбувся, визнані терористами

Всі вони організатори «маршу за федералізацію Кубані», який повинен був відбутися 17 серпня, але так і не був погоджений, повідомляє телеканал Дождь.

За даними каналу, двоє з них - В'ячеслав Мартинов і Петро Любченков, що встигли втекти з країни, - попросили політичного притулку в Україні.

Дарина Полюдова з липняперебуває в СІЗО.

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