У Росії визнали терористами організаторів маршу за федералізацію Кубані

Всі вони організатори «маршу за федералізацію Кубані», який повинен був відбутися 17 серпня, але так і не був погоджений, повідомляє телеканал Дождь.

За даними каналу, двоє з них - В'ячеслав Мартинов і Петро Любченков, що встигли втекти з країни, - попросили політичного притулку в Україні.

Дарина Полюдова з липняперебуває в СІЗО.