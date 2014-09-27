У Росії визнали терористами організаторів маршу за федералізацію Кубані
18:22, 27 вересня 2014Світ
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У Росії троє краснодарців - Дар'я Полюдова, В'ячеслав Мартинов і Петро Любченков - потрапили у Федеральний список екстремістів і терористів.
Троє організаторів маршу, що так і не відбувся, визнані терористами / скріншот
Всі вони організатори «маршу за федералізацію Кубані», який повинен був відбутися 17 серпня, але так і не був погоджений, повідомляє телеканал Дождь.
За даними каналу, двоє з них - В'ячеслав Мартинов і Петро Любченков, що встигли втекти з країни, - попросили політичного притулку в Україні.
Дарина Полюдова з липняперебуває в СІЗО.
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