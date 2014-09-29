У Латвії починаються військові навчання НАТО

Про це повідомляє сайт міністерства оборони Латвії, передає "ЄвроПравда".

Участь у навчанні візьмуть понад 2100 військових з Латвії, Естонії, Великобританії, Норвегії та США.

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Згідно з інформацією відомства, навчання проходять у військовому центрі в Адажі. Активна фаза навчань пройде з 3 по 5 жовтня.

Учасники навчань будуть вдосконалювати навички в проведенні атакуючих, захисних і стримуючих дій.