У французький Сенат потрапили ультраправі - BBC
15:29, 29 вересня 2014Світ
0 0
На виборах до Європарламенту у травні цього року політики правого спрямування також отримали значну підтримку виборців.
REUTERS
Праворадикальна партія "Національний фронт" (НФ) вперше здобула два місця у верхній палаті французького парламенту, повідомляє BBC Україна.
Лідер партії Марін Ле Пен назвала це "історичною перемогою".
Результати французьких виборів свідчать про те, що праві партії можуть здобути контроль у Сенаті після трьох років домінування лівих.
Читайте такожКриза у Франції може привести Європу до банкрутства - Саркозі
На виборах до Європарламенту у травні цього року політики правого спрямування також отримали значну підтримку виборців.
Перемога праворадикалів стане ще одним ударом по французькому президенту Франсуа Олланду, чия підтримка зараз є рекордно низькою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter