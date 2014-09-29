У французький Сенат потрапили ультраправі - BBC

Праворадикальна партія "Національний фронт" (НФ) вперше здобула два місця у верхній палаті французького парламенту, повідомляє BBC Україна.

Лідер партії Марін Ле Пен назвала це "історичною перемогою".

Результати французьких виборів свідчать про те, що праві партії можуть здобути контроль у Сенаті після трьох років домінування лівих.

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На виборах до Європарламенту у травні цього року політики правого спрямування також отримали значну підтримку виборців.

Перемога праворадикалів стане ще одним ударом по французькому президенту Франсуа Олланду, чия підтримка зараз є рекордно низькою.