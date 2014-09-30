ЄС закликав РФ негайно звільнити литовське судно

Євросоюз стурбований затриманням судна та його екіпажу, а також "його буксируванням на російську територію", повідомляє РІА "Новости".

"Європейський союз закликає Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання і негайно звільнити судно. ЄС також закликає Росію утриматися від будь-яких дій, що суперечать Конвенції ООН з морського права, у відношенні суден під прапором держав-членів ЄС", - заявив представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС).

У документі наголошується, що це питання було доведено до відома постпреда Росії при ЄС.

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За даними ФСБ Росії, інспекторська група прикордонного патрульного корабля 18 вересня в результаті перевірки в центральній частині Баренцева моря встановила, що судно Juros Vilkas здійснювало незаконний видобуток у виключній економічній зоні РФ - на борту перебувало близько 15 тонн краба. Капітан Juros Vilkas намагався піти в норвезьку економічну зону, утримуючи на борту інспекторську групу. В результаті судно було заарештовано.