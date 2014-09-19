Росія затримала литовське промислове судно

За повідомленнями, судно займалося незаконним ловом крабів у виключній економічній зоні Росії. Судно нібито намагався втекти, але було затримано і зараз його буксирують в Мурманський порт для подальшого розслідування, повідомляє delfi.lt.

Читайте такожУкраїна, Литва і Польща підписали угоду про створення спільної військової частини

"Ми можемо підтвердити, що судно затримано, зараз його буксирують в порт. У даний момент з'ясовуємо подробиці", - сказала BNS прес-секретар міністра закордонних справ раса Якилайтене.

Представник служби рибальства при Мінсільгоспі Томас Казлаускас сказав, що ситуація незвичайна, навіть якщо з'ясується, що судно ловили крабів у виключній економічній зоні Росії.

"Бувають різні ситуації, але вони вирішуються інакше, не так. Повинно бути офіційне звернення до відомства Литви. А тут все самовільно робиться", - сказав він.

Казлаускас підтвердив, що згідно зі звичайною практикою суду не затримують.

На питання, чи це перший такий подібний випадок в історії Литви, коли було затримано судно, Казлаускас відповів: "Всяке бувало, але цей випадок винятковий".