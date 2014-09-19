Росія затримала литовське промислове судно
Російські ЗМІ повідомили, що російські службовці затримали литовське промислове судно Jūros Vilkas.
За повідомленнями, судно займалося незаконним ловом крабів у виключній економічній зоні Росії. Судно нібито намагався втекти, але було затримано і зараз його буксирують в Мурманський порт для подальшого розслідування, повідомляє delfi.lt.
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"Ми можемо підтвердити, що судно затримано, зараз його буксирують в порт. У даний момент з'ясовуємо подробиці", - сказала BNS прес-секретар міністра закордонних справ раса Якилайтене.
Представник служби рибальства при Мінсільгоспі Томас Казлаускас сказав, що ситуація незвичайна, навіть якщо з'ясується, що судно ловили крабів у виключній економічній зоні Росії.
"Бувають різні ситуації, але вони вирішуються інакше, не так. Повинно бути офіційне звернення до відомства Литви. А тут все самовільно робиться", - сказав він.
Казлаускас підтвердив, що згідно зі звичайною практикою суду не затримують.
На питання, чи це перший такий подібний випадок в історії Литви, коли було затримано судно, Казлаускас відповів: "Всяке бувало, але цей випадок винятковий".