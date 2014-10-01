У США зареєстровано перший випадок захворювання лихоманкою Ебола
03:53, 01 жовтня 2014Світ
0 0
У США зареєстровано перший офіційний випадок захворювання лихоманкою Ебола, від якої вмирають 70% інфікованих.
REUTERS
Пацієнт, ім'я якого не розголошується, був поміщений в інфекційний ізолятор в Далласі, штат Техас, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Імовірно, чоловік був інфікований під час поїздки в Ліберії, але перші симптоми хвороби з'явилися тільки після приїзду в США.
Читайте такожКількість смертей від лихоманки Ебола перевищила 3 тисячі
Американський президент Барак Обама назвав спалах Еболи "загрозою глобальної безпеки".
Сполучені Штати мають намір відправити близько трьох тисяч військових до Ліберії для допомоги в боротьбі з епідемією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter