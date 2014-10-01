У США зареєстровано перший випадок захворювання лихоманкою Ебола

Пацієнт, ім'я якого не розголошується, був поміщений в інфекційний ізолятор в Далласі, штат Техас, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Імовірно, чоловік був інфікований під час поїздки в Ліберії, але перші симптоми хвороби з'явилися тільки після приїзду в США.

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