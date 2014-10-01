Близько 5 тисяч іспанців вийшли на вулиці, вимагаючи провести референдум про незалежність Каталонії (фото)

В акціях протесту проти рішення Конституційного суду Іспанії про призупинення проведення референдуму про незалежність Каталонії взяли участь близько 5 тис. осіб.

Як повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на Catalan News Agency, найчисленніша акція протесту пройшла у центрі Барселони перед будівлею уряду. Крім того, маніфестації пройшли і в інших містах на північному сході Іспанії.

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Раніше Конституційний суд прийняв позови від уряду Іспанії з вимогою визнати закон про проведення референдуму в Каталонії таким, що не відповідає Конституції країни. До остаточного рішення суду дія указу про проведення референдуму, а також закону про опитування призупиняється.

У Каталонії вже заявили, що домагатимуться скасування рішення суду.

Очільник Каталонії Артур Мас 27 вересня підписав декрет про проведення референдуму про незалежність від Іспанії 9 листопада.

19 вересня депутати іспанського автономного співтовариства схвалили закон, згідно з яким опитування про незалежність можна проводити без згоди властей Іспанії.

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Ще у 2006 році Каталонія оголосила себе нацією, але це рішення скасував іспанський Верховний суд. Бажання відокремитися від Іспанії в Каталонії пов'язане, серед іншого, з негативними наслідками фінансової кризи 2008 року, а також з незадоволеністю податковою політикою Мадрида.