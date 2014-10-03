Reuters: Китай попередив ЄС, що хоче "дуже тісних" відносин з Росією

Про це заявив посол Китаю в Німеччині Ши Мингде за тиждень перед зустріччю лідерів Китаю та Німеччини, передає Reuters.

Зокрема, посол Китаю зазначив, що Піднебесна не відчуває ніякої "зловтіхи" у зв'язку з кризою між Росією і ЄС, яка привела до обмеження присутності німецьких і європейських фірм на російському ринку, цитує статтю Дзеркало Тижня.

Читайте такожЗапуск газопроводу з Росії до Китаю відклали на два роки"Ми хочемо поліпшення відносин між Росією і ЄС. Але коли з'являються можливості (поглиблення співпраці - ред.), чому б ними не скористатися? Це очевидно. Не ми почали цей конфлікт", - іронічно і відкрито китайський дипломат зазначив, що, до речі, не є притаманним китайській дипломатичній службі.

Також Reuters відзначають, що німецькі промисловці вже попередили керівництво Німеччини, що китайські компанії швидко заповнять ніші, залишені відходом європейських конкурентів. Така ситуація, бояться німецькі бізнесмени, викличе непоправні втрати німецьким фірмам, які довгий час вибудовували свою присутність на ринку РФ. Повідомляється, що під ударом близько 6 тисяч фірм.

Тим часом китайський посол у Німеччині уточнює, на які відносини з Росією розраховує і в яких сферах.