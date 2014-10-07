На сайті російської обласної думи з'явилося повідомлення про відокремлення від Росії

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Повідомлення написане від імені "надзвичайного комітету", що складається з голови облдуми, губернатора області, голови обласної ФСБ і терориста Гіркіна-Стрєлкова. Згідно з повідомленням, комітет перейняв "всю повноту влади", проголосив відділення Астраханської області від РФ і проголосив створення "держави Нижньо-Волзька Народна Республіка".

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, день народження Путіна.