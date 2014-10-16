Більшість росіян проти відкритого вторгнення в Україну - опитування

36% росіян вважають, що вводити війська радше не варто і 27% - що точно не треба, свідчать дані опитування Левада-центру.

При цьому 16% не змогли відповісти, а 21% - погодилися з ідеєю відкритого вторгнення (5% - "точно так", 16% - "радше так").

Читайте такожОпитування: 14% росіян готові повернути КримПрикметно, що тільки 29% росіян вважають, що в Україні зараз є російські війська, а майже половина - 49% - дотримуються протилежної думки.

Також 68% респондентів впевнені, що Росія відіграє позитивну (22%) або скоріше позитивну (46%) роль в "українському конфлікті". Негативною роль РФ у розв'язанні війни вважають лише 12 відсотків.

Опитування проведено 26 - 29 вересня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1630 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%