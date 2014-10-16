В аеропорту Мадрида введено режим НС через симптоми Еболи в одного з пасажирів

Про це повідомляє Дождь з посиланням на іспанську газету El Pais.

Громадянин Нігерії поскаржився екіпажу літака на характерні для лихоманки симптоми - у нього боліла голова, був озноб і підвищена пітливість. Він прилетів до Мадрида з Парижа, куди він прибув зі столиці Нігерії Лагосу.

Екіпаж літака передав інформацію мадридським санітарним службам. Вони прибули відразу після прильоту літака і відразу ж ізолювали можливого хворого.

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Газета повідомляє, що, швидше за все, нігерійця доставили в госпіталь «Карлос III», де від лихоманки Ебола вже лікується медсестра, що заразилася.

Спалах геморагічної лихоманки, що викликається вірусом Ебола, почалася в лютому 2014 року в Західній Африці. На початку серпня у ВООЗ визнали, що спочатку хворобу не було сприйнято з належною серйозністю.