У Росії працюють над створенням аналогу Skype, "легітимного з точки зору російських законів"

Про це з посиланням на телекомунікаційну компанію пише РІА "Новости".

Як зазначається, продукт повинен забезпечити абонентам можливість телефонувати і приймати вхідні дзвінки з використанням програми, встановленої як на звичайному комп'ютері, так і на мобільних пристроях на базі iOS і Android.

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При цьому планується, що абоненти зможуть обмінюватися короткими текстовими повідомленнями, передавати файли, в тому числі відео.

"Це буде VoIP рішення, але набір функцій трохи ширше за рахунок тих можливостей оператора зв'язку, які недоступні OTT-гравцям. Крім того, цей сервіс буде легітимним з точки зору російського законодавства", - сказав представник "Ростелекому". За його словами, всі абоненти компанії зможуть отримати реальний телефонний номер для спілкування з абонентами телефонних мереж.

"Таким чином, користувачі смартфонів отримають ще один телефонний номер на своєму смартфоні, а користувачі планшетів отримають можливість дзвонити з планшетних комп'ютерів, навіть якщо у них немає GSM-модуля. Крім того, частині наших користувачів ми дамо можливість прив'язати свій домашній номер додатку, і для них домашній телефон стане мобільним", - сказали в "Ростелекомі".

Максимальна вартість контракту - 72,853 мільйона рублів. Підрядника планується визначити 6 листопада.