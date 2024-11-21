Папаро вважає, що сучасна зброя не зарезервована для будь-якого конкретного театру військових дій США, але що її розгортання на Близькому Сході та в Європі впливає на всесвітній "висококласний потенціал" Пентагону.

Верховний командувач ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні висловив занепокоєння тим, що постачання Пентагоном передової зброї до України та Ізраїлю може підірвати сили, необхідні для боротьби з Китаєм.

Виступаючи в Інституті Брукінгса, адмірал Семюел Папаро сказав, що спочатку його не турбувала зброя, яку надсилають на Близький Схід і в Європу, пише Business Insider.

"До цього року, коли більша частина використовуваної зброї була справді артилерійськими знаряддями і зброєю малої дальності, я говорив: "Зовсім ні". Але тепер, з деякими з використаних Patriot, деякими з використаних ракет класу "повітря-повітря", це тепер з'їдає запаси. І стверджувати зворотне було б нечесно, - сказав адмірал.

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Папаро вважає, що сучасна зброя не зарезервована для будь-якого конкретного театру військових дій США, але що її розгортання на Близькому Сході та в Європі впливає на всесвітній "висококласний потенціал" Пентагону. Він додав:

"По суті, це накладає витрати на готовність Америки реагувати в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є найбільш напруженим театром воєнних дій за кількістю і якістю боєприпасів, оскільки КНР є найбільш боєздатним потенційним противником у світі".

На його думку, вирішення цієї проблеми - витрачати більше на нарощування запасів США.

"Ми повинні поповнити ці запаси, а потім ще трохи. Я вже був незадоволений глибиною магазину. Я трохи більше незадоволений глибиною магазину. Знаєте, зараз саме час для прямої розмови", - заявив Папаро.

Зазначається, що попередження адмірала перегукується з побоюваннями офіційного огляду Конгресу, опублікованого в липні, в якому було встановлено, що запаси США можуть бути вкрай недостатніми для війни проти Росії, Китаю або обох одночасно.

Зокрема, комісари висловили стурбованість тим, що США можуть витратити свої боєприпаси за три-чотири тижні, пославшись на військові ігри, які проводять для імітації потенційних боїв в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військова допомога для України

Західні країни вже пожертвували Україні понад 100 млрд доларів військової допомоги. Видання BBC розповіло, хто надав найбільше військової допомоги країні.

Зазначається, що США були найбільшим джерелом військової допомоги Україні, включно зі зброєю, обладнанням та фінансовою допомогою. З лютого 2022 року по кінець серпня 2024 року вони надали 61,1 млрд доларів.

Німеччина надала 11,4 млрд доларів військової допомоги, Велика Британія - 10,1 млрд доларів, Данія - 7 млрд доларів, а Нідерланди - 5,5 млрд доларів.

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