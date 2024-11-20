Кільський інститут попереджає, що у 2025 році може відбутися "значне скорочення" допомоги Україні, припускаючи, що президент Трамп може скоротити внесок США, коли повернеться в Білий дім.

Західні країни вже пожертвували Україні понад 100 млрд доларів військової допомоги. Видання BBC розповіло, хто надав найбільше військової допомоги країні.

Зазначається, що США були найбільшим джерелом військової допомоги Україні, включно зі зброєю, обладнанням та фінансовою допомогою.

За даними німецького аналітичного центру Kiel Institute, з лютого 2022 року по кінець серпня 2024 року вони надали 61,1 млрд доларів.

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Німеччина надала 11,4 млрд доларів військової допомоги, Велика Британія - 10,1 млрд доларів, Данія - 7 млрд доларів, а Нідерланди - 5,5 млрд доларів.

Однак Кільський інститут попереджає, що у 2025 році може відбутися "значне скорочення" допомоги Україні, припускаючи, що президент Трамп може скоротити внесок США, коли повернеться в Білий дім.

Ракети та артилерія

Україна використовує ракети ATACMS американського виробництва проти російських військ, вони мають дальність близько 300 км.

Велика Британія і Франція постачали Україні ракети Storm Shadow або Scalp, максимальна дальність яких становить близько 250 км.

Союзники України також відправили їй понад 80 систем залпового вогню, згідно з Кільським інститутом.

До їхнього числа входить система Himars зі США і ракетна система M270 з Великої Британії. Кільський інститут стверджує, що вони також відправили понад 500 польових гармат, включно з гаубицею M777 зі США.

Винищувачі

Країни НАТО, включно з Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією, пообіцяли надати Україні 65 або більше літаків F-16, які вони планували вивести зі складу своїх ВПС.

Філліпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс, каже:

"Україна використовуватиме F-16 в основному для захисту від повітряних атак".

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень стверджує, що в остаточному підсумку їм можуть бути надані додаткові ролі, як-от атака на російські системи ППО, командні центри і склади постачання, а також залучення російських літаків у повітряному просторі України.

Системи протиповітряної оборони

Щоб протистояти російським безпілотникам і ракетним атакам на міста та інфраструктуру України, західні країни відправили їй кілька типів систем протиповітряної оборони. Вони варіюються від британської зенітної зброї ближнього радіусу дії Starstreak до ракетної системи Patriot.

США і Норвегія також надали Nasams для протиповітряної оборони, а Німеччина запропонувала Iris-T.

Боєприпаси

У липні 2023 року США заявили, що поставили касетні бомби на Україну, щоб допомогти вибити російські війська з оборонних позицій.

Ця зброя, що поставляється в основному в артилерійських снарядах, розкидає кілька бомб і заборонена більш ніж 100 країнами через ризик, який вона становить для цивільного населення.

Танки

На початку 2023 року західні країни погодилися відправити танки на Україну. Була надія, що вони дозволять її військам прорвати російські оборонні лінії в контрнаступі. Велика Британія надала 14 Challenger 2.

Згідно з даними Кільського інституту, європейські країни відправили понад 200 танків Leopard 1 і Leopard 2 німецького виробництва.

США відправили 31 танк M1 Abrams, які вважаються найпередовішими у світі.

Протитанкова зброя

США і Велика Британія поставили тисячі протитанкових ракет Javelin і Nlaw. Зазначається, що вони вважалися вирішальними в зупинці просування російських військ на Київ.

Безпілотники

Туреччина постачала ракетні безпілотники Bayraktar TB2 на початку війни, США постачали безпілотники-камікадзе "Switchblade", а кілька країн надсилали комерційні розвідувальні безпілотники, такі як китайський DJI Mavic 3.

У лютому 2024 року уряд Великої Британії заявив, що долучиться до коаліції країн, які постачають Україні тисячі безпілотників "з видом від першої особи" для спостереження і виявлення цілей.

Військова допомога для України - останні новини

20 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Відповідне оголошення зробило Міністерство оборони США.

Зазначається, що це вже сімдесятий транш зброї та військового обладнання, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні із запасів Пентагону. Оціночна вартість цієї поставки становить 275 мільйонів доларів.

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