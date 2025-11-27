Адольф Гітлер впʼяте переміг на виборах в Намібії

Раніше політик розповідав, що імʼя йому дав батько без розуміння його історичного контексту.

59-річний політик на імʼя Адольф Гітлер Уунона знову переміг на виборах у Намібії. Це його пʼята перемога поспіль на регіональних виборах в окрузі Омпунджа, пише Nexta.

Адольф Гітлер Уунона керує округом із 2004 року. Політик раніше пояснював, що ім'я йому дав батько без будь-якого розуміння його історичного значення.

"У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім’ям. Лише коли я подорослішав, я зрозумів, що цей чоловік хотів завоювати весь світ. Я не маю нічого спільного з цими речами", - сказав політик німецькій газеті Bild у 2020 році.

Адольф Гітлер Уунона не планує змінювати ім’я, зазначаючи, що воно вже закріплене в усіх офіційних документах.

Інші заяви намібійського Адольфа Гітлера

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат Намібії Адольф Гітлер заявив, що не має нічого спільного зі своїм тезкою - сумнозвісним диктатором Третього Рейху.

"Гітлер був сумнівною особистістю, яка захоплювала і вбивала людей в глобальних масштабах, я не схожий на нього", - заявив депутат.

Він запевнив, що людям не слід хвилюватися щодо нього, або щодо його імені. Колеги та друзі політика відгукуються про нього позитивно.

