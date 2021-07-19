Президент Афганістану Ашраф Гані відкликав всіх дипломатів із Пакистану через викрадення дочки афганського посла Наджібуллу Аліхіла.
Про це пише Радіо Свобода.
Дипломатам наказали повернутися в Кабул поки місцева влада не покарає викрадачів та поки безпека афганського посла і дипломатів у цій країні не буде гарантована.
Раніше у МЗС Афганістану повідомили, що 16 липня дочку посла викрали та жорстоко катували. Місцеву владу закликали знайти й притягнути до відповідальності винних.
Читайте такожУ Бельгії під час інтерв'ю мера у прямому ефірі обвалився будинок (відео)17 липня у Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що розпочали ретельне розслідування та посилили охорону сім'ї посла.
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