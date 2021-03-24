В Альянсі вважають, що потрібно посилити режим контролю над озброєннями у світі, в тому числі над тими, які має Китай.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі виступають за укладення нових договорів з контролю над озброєннями, враховуючи зростаючу ракетну загрозу з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке тривало протягом 23-24 березня у штаб-квартирі Альянсу.

За його словами, країни-члени Альянсу погоджуються, що необхідно продовжувати переглядати і адаптовувати політику стримування і оборони НАТО до нової реальності, особливо коли йдеться "про зростаючу ракетну загрозу з боку РФ".

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"Наш двоєдиний підхід об'єднує сильне стримування і оборону з відкритістю до діалогу. Союзники повністю віддані контролю над ядерними озброєннями", - сказав Столтенберг.

Водночас, додав він, країни-члени вітають, що США і РФ продовжили дію Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).

"Це має стати початком зусиль із подальшого зміцнення міжнародного контролю над ядерними озброєннями", - переконаний Столтенберг.

"Ми бачимо, що Росія продовжує розміщувати нове і дестабілізуюче ядерне озброєння. Нам потрібні угоди, які передбачатимуть більшу кількість озброєнь і більше країн, зокрема Китай. Тому режим контролю над озброєннями має враховувати нову реальність", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Він додав, що НАТО відстоює тверду і довготермінову відданість контролю над озброєннями, політиці роззброєння і нерозповсюдження.

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Автор: Віталій Саєнко