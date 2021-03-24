Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі виступають за укладення нових договорів з контролю над озброєннями, враховуючи зростаючу ракетну загрозу з боку Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке тривало протягом 23-24 березня у штаб-квартирі Альянсу.
За його словами, країни-члени Альянсу погоджуються, що необхідно продовжувати переглядати і адаптовувати політику стримування і оборони НАТО до нової реальності, особливо коли йдеться "про зростаючу ракетну загрозу з боку РФ".
Читайте такожBloomberg: Байден зможе тиснути на Кремль завдяки продовженню дії ядерної угоди
"Наш двоєдиний підхід об'єднує сильне стримування і оборону з відкритістю до діалогу. Союзники повністю віддані контролю над ядерними озброєннями", - сказав Столтенберг.
Водночас, додав він, країни-члени вітають, що США і РФ продовжили дію Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START).
"Це має стати початком зусиль із подальшого зміцнення міжнародного контролю над ядерними озброєннями", - переконаний Столтенберг.
"Ми бачимо, що Росія продовжує розміщувати нове і дестабілізуюче ядерне озброєння. Нам потрібні угоди, які передбачатимуть більшу кількість озброєнь і більше країн, зокрема Китай. Тому режим контролю над озброєннями має враховувати нову реальність", - наголосив генеральний секретар Альянсу.
Він додав, що НАТО відстоює тверду і довготермінову відданість контролю над озброєннями, політиці роззброєння і нерозповсюдження.
Вас також можуть зацікавити новини
- New York Times: Байден хоче об'єднати сили США і Європи проти Росії, але це буде не просто
- НАТО продовжить посилювати свою присутність у Чорноморському регіоні - Столтенберг
- "Послати на…". Що стоїть за "брязканням словами" Путіна та Байдена
- США пожвавлять НАТО для більш ефективної відповіді на нинішні загрози - Блінкен
- У НАТО вважають агресивні дії Росії загрозою євроатлантичній безпеці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram