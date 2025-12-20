Сьогоднішня сильна риторика Європи про підтримку України не підкріплюється її фінансовими зобов'язаннями.

Успіх СБУ в нанесенні удару безпілотником по російському танкеру "тіньового флоту" в Середземному морі є видатним прикладом боротьби з агресором.

Як пише в редакційній статті видання The Telegraph, на кожному етапі війни, від відтіснення сил російського диктатора Володимира Путіна від Києва до потоплення флагманського корабля "Москва", захисники України спростовували сумніви скептиків та надзвичайно ефективно використовували обмежені ресурси для опору більшій та багатшій країні.

Відео дня

Видання міркує, що якби західні країни повністю підтримали Україну на самому початку повномасштабного вторгнення РФ, ситуація зараз могла б виглядати значно краще.

"Тим не менш, є вагомі підстави для надання Україні максимально можливої підтримки, оскільки вона прагне перешкодити Путіну в його спробах отримати важелі впливу на мирні переговори", - написало видання.

Журналісти зазначили, що з цього погляду, надання Європою Україні кредиту на 90 млрд євро є в кращому разі частковою перемогою.

"... риторика європейських лідерів про необхідність підтримати Україну сьогодні, щоб уникнути війни на своїй території завтра, вкотре не підкріпилася масштабом фінансових зобов'язань", - вважають журналісти.

Вони зазначили, що нездатність мобілізувати 210 млрд євро заморожених російських активів на благо України, є ще одним прикладом у цій серії.

"На цю суму можна було б закупити набагато більше військової техніки і значно збільшив фінансову стійкість української держави... Це була втрачена можливість для Європи заявити про себе і зайняти більш жорстку позицію щодо Москви", - констатувало видання.

Репараційний кредит для України

Рішення Євросоюзу надати Україні кредит на 90 млрд євро продемонструвало розбіжності всередині ЄС і зростання опору подальшій підтримці Києва.

Раніше газета Financial Times написала, що відсутність домовленості про фінансування стала б серйозним свідченням слабкості ЄС у момент, коли від нього очікують рішучості.

Вас також можуть зацікавити новини: