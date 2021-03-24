В Альянсі зберігатимуть пильність і продовжать співпрацю з партнерами для спільного реагування на дії РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнає, що Російська Федерація посилила агресивну політику за кордоном і репресії на своїй території, попри тиск союзників відмовитися від такої поведінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбувалося 23-24 березня у штаб-квартирі Альянсу.

"Хоча наші відносини з Росією залишаються дуже складними, наша зустріч сьогодні продемонструвала тверду згоду серед союзників і з нашими партнерами. Попри роки тиску і зусиль взаємодіяти в рамках конструктивного діалогу, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми досі бачимо жорстоке придушення політичних опонентів, і ми закликаємо негайно звільнити Олексія Навального та інших мирних демонстрантів, яких заарештували", - сказав Столтенберг.

Він додав, що за кордоном Росія розхитує і дестабілізує сусідні з нею країни, в тому числі Україну, Грузію і Молдову, а також підтримує придушення протестів у Білорусі і намагається втручатися у країни Західних Балкан.

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"Росія продовжує широкомасштабне нарощення її воєнного потенціалу від Балтійського до Чорного морів, на Близькому Сході і в Північній Африці, від Середземного моря до Арктики", - зазначив Столтенберг.

Також, за його словами, країни-члени Альянсу викривають російську дезінформацію і пропаганду, російські зусилля вплинути на вибори, кібератаки, і застосування хімічної зброї проти політичних опонентів як вдома, так і за кордоном.

"Відповідь НАТО тверда і послідовна. Для реагування на дії Росії, НАТО запровадило найбільше посилення нашої колективної оборони", - наголосив Столтенберг.

Зокрема, було посилено захист від гібридних і кібератак.

"Ми зберігаємо пильність, і ми продовжимо співпрацювати з ЄС і нашими близькими партнерами, аби гарантувати, що ми відповідатимемо разом на дії Росії", - додав генсек Альянсу.

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Автор: Віталій Саєнко