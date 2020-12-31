Ангела Меркель у новорічному зверненні назвала боротьбу з COVID-19 завданням століття.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель подякувала співвітчизникам за їхні зусилля в боротьбі з поширенням коронавірусу.

2020-й, що минає, став роком, в якому багато людей перевершили самих себе, підкреслила глава уряду у своєму останньому новорічному зверненні, текст якого оприлюднений у четвер, 31 грудня, пише DW.

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Вона особливо виділила заслуги співробітників медичних установ, будинків престарілих і військовослужбовців Збройних сил. Життя було можливе, попри пандемію, завдяки внеску багатьох людей - у супермаркетах і вантажоперевезеннях, у поштових відділеннях, у громадському транспорті, поліцейських дільницях, школах і дитячих садках, церквах і редакціях ЗМІ, нагадала Меркель.

Боротьба з пандемією COVID-19 є "завданням століття в політичному, соціальному та економічному планах", вважає канцлер. Вона закликала співгромадян проявити терпіння і витримку навіть у світлі початку масової вакцинації.

"Зима буде важкою", - визнала Меркель.

Глава уряду подякувала німцям за їх дисципліноване носіння масок і дотримання соціальної дистанції. За словами Меркель, увага до інших і прояв здорового глузду є ознаками людяності.

Надія на закінчення коронавірусної кризи кілька днів тому "знайшла обличчя", зазначила канцлер. Йдеться про людей, яким зробили щеплення від нової інфекції. Вакцинація в ФРН почалася 27 грудня. Сама Меркель заявила, що зробить щеплення, коли настане її черга.

Глава уряду не забула про жертв нового вірусу. Ті, хто оплакують загиблих родичів або страждають від наслідків перенесеного захворювання, відчувають особливу гіркоту, бачачи, як деякі "невиправні люди" продовжують применшувати небезпеку інфекції, підкреслила канцлер. За її словами, "теорії змови не тільки помилкові і небезпечні, але також є проявом цинізму і жорстокості".

Федеративній Республіці не можна випускати з уваги інші завдання, вважає канцлер. Вірус SARS-CoV-2 не буде центральною темою нового року, зазначила вона. Світ швидко і фундаментально змінюється, тому Німеччині необхідно "з усією міццю і творчістю розвивати сміливі ідеї" для майбутнього - наприклад, в області економіки, що не чинить несприятливого впливу на клімат, впевнена Меркель.

Остання новорічна промова Меркель як канцлера

Нинішнє новорічне звернення Меркель до співгромадян, судячи з усього, стане останнім для неї в якості глави уряду.

"За останні 15 років ми ніколи не відчували рік, що минає, таким важким - і ніколи, попри всі тривоги і деякий скепсис, не дивилися в Новий рік з такою надією", - резюмувала канцлер Німеччини.

Вона підтвердила намір піти з політики після виборів 2021 року.

"Дозвольте мені також сказати щось особисте: парламентські вибори в Німеччині відбудуться через дев'ять місяців, і я більше не буду балотуватися", - заявила Меркель, додавши, що це її "останнє новорічне звернення як канцлерки Німеччини".

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Автор: УНІАН