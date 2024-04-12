Вони підтримали позицію Сполучених Штатів.

У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) вважають, що шквал атак українських БПЛА на російські нафтопереробні заводи може підірвати глобальні ринки нафтопродуктів. Про це повідомляє Bloomberg.

Масовані атаки українських дронів на російські НПЗ тривають з початку року. Деякі з них виявилися вкрай успішними. Так, наприкінці березня Куйбишевський нафтопереробний завод був змушений повністю зупинити виробництво через проблеми, викликані атакою українського БПЛА.

Загалом, тільки з початку року до 18 березня відбулося 15 атак дронів на 13 НПЗ у 9 регіонах РФ. Як зазначило МЕА у своєму звіті, через такі атаки приблизно 500-600 тис. барелів на день потужностей РФ з переробки сирої нафти можуть втратити в цьому кварталі на валовій основі без компенсацій.

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Якщо пошкоджені НПЗ або блоки зупиняться для ремонту на чотири-вісім тижнів, то це може призвести до "значної втрати" російського експорту нафтопродуктів. При цьому, як зазначає Bloomberg, міжнародні ринки залежать від експорту російської нафти, дизпалива та авіаційного палива.

Зауважимо, що на сьогодні фактичне падіння нафтопереробки виявилося нижчим, ніж передбачалося.

США проти атак російських НПЗ

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін висловив схожу позицію, заявивши, що атаки українських дронів по російських НПЗ можуть мати негативний вплив на світовий енергетичний ринок.

Зі свого боку, сенатор-республіканець Том Коттон сказав, що чинна адміністрація перешкоджає Україні: причиною цього він назвав її занепокоєння через можливе зростання цін на бензин напередодні виборів у Сполучених Штатах.

Цікаво, що раніше в березні інформацію Financial Times про американську вимогу не завдавати ударів по російських НПЗ в Офісі президента України назвали фіктивною.

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