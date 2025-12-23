В Туреччині розбився літак з начальником Генштабу Лівії

Прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід ад-Дбейба підтвердив загибель начальника Генерального штабу Лівії в авіакатастрофі.

Приватний літак, на борту якого перебував начальник Генштабу Лівії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад, втратив зв'язок із диспетчерами в Туреччині, заявив міністр закордонних справ Туреччини Алі Ерлікая, повідомляє Daily Sabah.

За словами очільника МЗС Туреччини, літак вилетів з аеропорту Анкара Есенбога в напрямку Тріполі.

"Сьогодні ввечері о 20:10 бізнес-джет типу Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ вилетів з аеропорту Анкара Есенбога в напрямку Тріполі. Станом на 20:52 зв'язок із літаком було втрачено", - розповів Ерлікая.

Також турецький міністр підтвердив, що на борту перебував начальник Генштабу Лівії.

Видання вказало, що від літака було отримано повідомлення про вимушену посадку в районі Хаймана, але після цього з ним повторного контакту встановити не вдалося.

Загалом на боту літака перебувало п'ять пасажирів разом з начальником Генштабу Лівії.

Згодом міністр закордонних справ Туреччини повідомив, що уламки приватного літака було знайдено за 2 кілометри на південь від села Кесіккавак.

Також прем'єр-міністр Лівії Абдель Хамід ад-Дбейба підтвердив загибель начальника Генерального штабу Лівії в авіакатастрофі.

Відомо, що генерал лівійської армії Мохамед Алі Ахмед Ель-Хаддад перебував в Анкарі у вівторок, 23 грудня, з офіційним візитом як гість начальника Генерального штабу Туреччини генерала армії Сельчука Байрактароглу. Він вважався однією з ключових фігур у системі безпеки Лівії.

