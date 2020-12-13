10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії, сторони домовились про припинення вогню та введення миротворців.

Міністерство оборони Азербайджанської Республіки і Міністерство закордонних справ Республіки Вірменія обмінялися звинуваченнями у провокаціях.

Відповідні повідомлення розміщені на сайтах міністерств.

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Так, на сайті Міністерства оборони Азербайджану зазначається, що після оголошення припинення вогню відповідно до заяви, підписаної 10 листопада президентами Азербайджану, Росії та прем'єр-міністром Вірменії, "деякі збройні формування Вірменії залишалися в лісистій місцевості в північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району Азербайджану".

"Посилаючись на офіційні вірменські кола, вірменські ЗМІ повідомляли, що ці збройні формування заблукали в лісистій місцевості. Вірменська сторона звернулася до командування миротворчих сил Російської Федерації з проханням вивести їх з цієї території", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що азербайджанська сторона створила всі умови для виведення цих вірменських "збройних формувань".

"Ці вірменські збройні загони не покинули територію, навпаки, створили бойові позиції і за останні дні зробили терористично-провокаційні та диверсійні дії проти осіб, які виконували на цій території громадянську службу з азербайджанської сторони, і військовослужбовців", - заявляють у міністерстві.

Так, за їхніми даними, 26 листопада у звільненому від окупації селі Сур Ходжавендського району "в результаті раптового нападу вірмен" троє азербайджанських військових загинули, двоє дістали поранення. 8 грудня загинув один військовослужбовець і був поранений співробітник компанії-оператора стільникового зв'язку під час робіт біля селища Гадрут. "З огляду на вищесказане, Служба державної безпеки Азербайджанської Республіки була змушена провести антитерористичну операцію в цьому районі", - пояснили в оборонному відомстві.

Там заявили, що вірменська сторона "має забезпечити виконання положень тристоронньої заяви, підтримати дотримання режиму припинення вогню і миру, утримуватися від провокацій за допомогою залишених на території вірменських збройних загонів або залишків збройних сил Вірменії, а також від навмисного загострення ситуації та використання таких випадків у внутрішньополітичних цілях".

У свою чергу, в заяві Міністерства закордонних справ Вірменії йдеться, що 11 грудня, "скориставшись тим фактом, що в цій частині Республіки Арцах миротворчі сили не розміщені, спецпідрозділи збройних сил Азербайджану здійснили атаку на лінії зіткнення Арцаха і Азербайджану в районі населених пунктів Хін Таглар і Хцаберд Гадрутського району, в результаті чого шість військовослужбовців Армії оборони дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості ". "Азербайджанські сили продовжили провокаційні дії і сьогодні в напрямку населених пунктів Мец Шен і Хін Шен Гадрутського району", - йдеться в повідомленні.

У МЗС вважають, що азербайджанська сторона "здійснила цю провокацію в дні візиту співголів Мінської групи ОБСЄ у регіон".

"У світлі цих дій офіційного Баку, ліквідація наслідків останньої азербайджанської агресії, в тому числі, деоккупація територій Арцаха і повернення вірмен Арцаха в місця свого проживання, стають ще більш обов'язковими", - йдеться в повідомленні.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: Тетяна Поляковська