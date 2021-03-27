Про те, чи включати багет до списку культурної спадщини, ЮНЕСКО оголосить наприкінці 2022 року.

Федерація пекарів Франції номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це пишуть Reuters та BBC.

Французькі пекарі вважають, що міжнародне визнання захистить культуру приготування багета, яка передається з покоління в покоління. Також вони наголошують, що такий крок може захистити багет від охочих його підробити.

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Ще одна причина бажання включити цей вид хліба до переліку спадщини ЮНЕСКО - це побоювання, що традиційні багети із пекарні витіснять продукти, які виробляють на гігантських заводах і продають в супермаркетах.

«Перше, про що ми просимо дитину, - це піти купити багет в пекарні. Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе», - сказав президент Федерації пекарів Франції Рейтер Домінік Анракт.

Щоденно у Франції продають близько 6 мільйонів багетів. Однак президент Федерації пекарів вважає, що культурна звичка французів перебуває під загрозою, адже, за його словами, з 1950-х років у країні закрилися близько 30 тисяч пекарень - їх витіснили супермаркети.

Про те, чи включати багет до списку культурної спадщини, ЮНЕСКО оголосить наприкінці 2022 року. Востаннє туди потрапили фестиваль ліхтарів у Південній Кореї, культура сауни у Фінляндії, а також змагання з косіння трави в Боснії і Герцеговині.

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Автор: Вікторія Гордієнко