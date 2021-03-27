Федерація пекарів Франції номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Французькі пекарі вважають, що міжнародне визнання захистить культуру приготування багета, яка передається з покоління в покоління. Також вони наголошують, що такий крок може захистити багет від охочих його підробити.
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Ще одна причина бажання включити цей вид хліба до переліку спадщини ЮНЕСКО - це побоювання, що традиційні багети із пекарні витіснять продукти, які виробляють на гігантських заводах і продають в супермаркетах.
«Перше, про що ми просимо дитину, - це піти купити багет в пекарні. Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе», - сказав президент Федерації пекарів Франції Рейтер Домінік Анракт.
Щоденно у Франції продають близько 6 мільйонів багетів. Однак президент Федерації пекарів вважає, що культурна звичка французів перебуває під загрозою, адже, за його словами, з 1950-х років у країні закрилися близько 30 тисяч пекарень - їх витіснили супермаркети.
Про те, чи включати багет до списку культурної спадщини, ЮНЕСКО оголосить наприкінці 2022 року. Востаннє туди потрапили фестиваль ліхтарів у Південній Кореї, культура сауни у Фінляндії, а також змагання з косіння трави в Боснії і Герцеговині.
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