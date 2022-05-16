Кандидатуру Орбана підтримали 133 депутати, проти – 27.

"Друг Путін" Віктор Орбан переобраний головою уряду Угорщини. Таке рішення в понеділок, 16 травня, прийняв парламент країни.

Проросійський політик, безперервно займав пост глави уряду з 2010 року, був обраний 133 голосами проти 27, пише місцеве видання Origo.

У своїй промові перед парламентом Орбан заявив, що прийдешнє десятиліття ознаменує собою епоху "загроз й відсутності безпеки". Він зауважив, що політика війни й санкцій призвели до енергетичної кризи, а вищі ціни на енергоносії в поєднанні з підвищенням процентних ставок в США тільки наблизять Європу до рецесії і стагнації.

Орбан також згадав війну в Україні. Він назвав "ефективними тільки на папері" антиросійські санкції Заходу. Разом з тим прем'єр підкреслив, що Угорщина не буде блокувати санкції проти РФ, поки вони не загрожують енергобезпеці країни.

Як відомо, Орбан категорично проти нафтового ембарго в пакеті санкцій проти РФ, навіть з винятками для Будапешта і кількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

За повідомленнями ЗМІ, ЄС навіть готовий побудувати нафтопроводи в Угорщину заради підтримки ембарго на нафту з РФ. У разі, якщо Будапешт погодиться на цю пропозицію, то нафтове ембарго затвердять не пізніше наступного тижня.

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