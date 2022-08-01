Для переговорів потрібен "добросовісний партнер", наголосив американський лідер.

Президент США Джо Байден оголосив про готовність обговорювати з Росією нову систему з контролю над ядерною зброєю, але для перемовин потрібен "добросовісний партнер".

Відповідну заяву Байден зробив напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, інформує Білий дім.

Американський лідер запевнив, що США готові сісти за стіл переговорів з Росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3, термін дії якого закінчиться у 2026 році.

"Для переговорів потрібен добросовісний партнер, який готовий діяти. А жорстока і неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир в Європі і являє собою посягання на фундаментальні принципи міжнародного порядку", - йдеться в заяві.

Байден закликав Росію у відповіль продемонструвати своє бажання відновити роботу. Президент також наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

Крім того, Байден повідомив, що США розробили пропозиції для повернення до повного дотримання СВПД, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Нагадаємо, що у 2013 році США і Росія уклали договір СНО-3 терміном на 10 років щодо скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500. За умовами договору, кількість міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців сторін не повинна перевищувати 700 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ірані заявили, що мають можливості створити атомну бомбу. Країна вже збагачує уран до 60%, що значно перевищує ліміт у 3,67%, встановлений згідно з розірваною нині ядерною угодою від 2015 року. Для ядерної бомби придатний уран, збагачений до 90%.

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