Прем'єр країни уточнив, що "список буде досить великий".

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко анонсував підготовку пакету санкцій щодо країн, які напередодні запровадили нові обмежувальні заходи проти причетних до підтримки режиму Лукашенка осіб та компаній.

Про це Головченко розповів у коментарі журналістам 3 грудня.

Глава уряду заявив, що країна просила партнерів цього не робити, оскільки, за його словами, "це нелегітимно".

"Раніше ми не ухвалювали жорстких заходів, сподівалися, що буде якась розсудливість проявлена. Цього не було, тому ми підготували і найближчими днями запровадимо пакет економічних заходів у відповідь на ті обмежувальні дії, які ухвалені щодо нашої країни", – відповів прем’єр.

Читайте такожЛукашенко зізнався, що він і Путін – рідні братиГоловченко уточнив, що "список буде досить великий": "Це вже будуть не асиметричні заходи, це будуть економічні заходи у відповідь на те, якому тиску піддають нас".

Прем’єр Республіки дивується санкційним переліком.

"Списки компаній, які потрапили під санкції, викликає подив щодо тих, хто їх готує чи тих, хто підказує. Я такі б посольства (адже, як правило, це посольства роблять) давно вигнав би за профнепридатність, я вам як колишній дипломат кажу. У списку є компанії, де держава має менш як 50% частки. Де професіоналізм? Ви навіть санкції не можете правильно ввести", – обурився Головченко.

Що передувало

У четвер, 2 грудня, США, ЄС і Велика Британія запровадили чергові пакети санкцій до осіб, причетних до політичних переслідувань у Білорусі. Під нові обмеження потрапили, зокрема, авіаперевізники Республіки, син Лукашенка та пропагандист Григорій Азарьонок.

Протести в Білорусі та дії Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська