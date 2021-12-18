Росія направила в Білорусь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі в Telegram.
"Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію підтвердило і Міністерство оборони РФ.
Читайте такожРосія створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років - президент Литви
"Два дальні бомбардувальники Ту-22М3 російських Повітряно-космічних сил виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.
Відзначається, що тривалість польоту склала близько 4 годин.
У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що в ході польоту "були відпрацьовані питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією і військами протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь".
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки.
У ньому, серед іншого, РФ пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії".
Також РФ пропонує країнам НАТО виключити розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших країн.