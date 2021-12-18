Тривалість польоту склала близько 4 годин.

Росія направила в Білорусь стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для спільного патрулювання регіонів уздовж західного кордону.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі в Telegram.

"Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердило і Міністерство оборони РФ.

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"Два дальні бомбардувальники Ту-22М3 російських Повітряно-космічних сил виконали патрулювання в повітряному просторі Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.

Відзначається, що тривалість польоту склала близько 4 годин.

У повідомленні Міноборони РФ йдеться, що в ході польоту "були відпрацьовані питання щодо вирішення спільних завдань з авіацією і військами протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки.

У ньому, серед іншого, РФ пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії".

Також РФ пропонує країнам НАТО виключити розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших країн.

Автор: Катерина Гірник