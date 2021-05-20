Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим висловив стурбованість через розгортання російських військ біля України і на українських окупованих Росією територіях.
Як йдеться у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса, зустріч Блінкена і Лаврова відбулася у кулуарах засідання міністерської ради з питань Арктики.
"Секретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість стосовно тривалого розгортання збройних сил Росії в Україні та біля неї, стосовно її дій проти видань "Голос Америки" і "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", а також щодо здоров'я Олексія Навального і придушення діяльності опозиційних організацій", - йдеться у заяві.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Байдена вимагають від РФ дотримуватися своїх зобов'язань і припинити агресію в Україні
- Росія показала готовність використовувати свої війська в Європі - розвідка Фінляндії
- США вирішили не запроваджувати санкції проти оператора "Північного потоку-2"
- "Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram