Також держсекретар США висловив занепокоєння щодо придушення діяльності опозиційних організацій у Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим висловив стурбованість через розгортання російських військ біля України і на українських окупованих Росією територіях.

Як йдеться у заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса, зустріч Блінкена і Лаврова відбулася у кулуарах засідання міністерської ради з питань Арктики.

"Секретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість стосовно тривалого розгортання збройних сил Росії в Україні та біля неї, стосовно її дій проти видань "Голос Америки" і "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", а також щодо здоров'я Олексія Навального і придушення діяльності опозиційних організацій", - йдеться у заяві.

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Автор: Віталій Саєнко